WDR 5: Ist Deutschland denn ein gerechtes Land?

Schulz: Nein. Deutschland ist ein reiches Land mit einer Entwicklung, die auch viele Menschen nicht als gerecht empfinden. Die Leute sagen mir: Uns selbst geht es gut, dem Land geht es gut, aber irgendetwas läuft nicht rund in der Gesellschaft.

Wenn Unternehmensmanager das Hundertfache von einem Durchschnittslohn in ihrem Unternehmen als Einkommen haben und gleichzeitig die Durchschnittlöhne stagnieren oder sogar rückläufig sind – dann geht es nicht gerecht im Lande zu.

Wenn Sie in den Ballungszentren schauen, wo Leute selbst mit zwei Einkommen am Ende des Monats Probleme haben, die Mieten aufzubringen – dann ist das nicht gerecht. Wenn Sie sehen, dass die Menschen, die das erarbeitet haben, was wir heute haben – die Alten – teilweise in einem Pflegenotstand leben, dann ist das in dem reichsten Land der EU nicht gerecht. Man muss eben auch den Mut aufbringen zu sagen: Wir müssen diesen Reichtum gerechter verteilen. Und wir müssen ihn vor allem nachhaltiger absichern.

WDR 5: Sie sagen: Wenn Sie Kanzler werden, sind Kita und Studium kostenfrei, ohne Gebühren.

Schulz: Ja. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Die Menschen, die Kinder großziehen, gehören zu den am stärksten Belasteten in unserer Gesellschaft. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – nicht nur finanziell, auch zeitlich – muss gewährleistet sein.

Wir haben einen Generationenprozess, der schon in den 80er und 90er Jahren begonnen hat. Das ist ein Phänomen, auf das ich in den letzten Monaten intensiv aufmerksam geworden bin: nämlich dass Menschen später geheiratet haben, später ihre Familien gegründet haben, später ihre Kinder bekommen haben, mit Mitte 30, Ende 30. Das Ergebnis ist, dass diese Menschen heute teilweise auf der Höhe ihrer beruflichen Karrieren Kinder noch zu Hause, in der Ausbildung haben. Ihre eigenen Eltern sind aber in einem Alter, in dem sie schon der Pflege oder Zuwendung bedürfen. Diese Menschen brauchen die Kita, Ganztagsschule, die Uni, die sie finanziell nicht in die Knie zwingt. Sie brauchen Investitionen in die Pflege.

WDR 5: Damit befreien Sie aber auch diejenigen, die es sich zum Beispiel leisten könnten, für einen Kitaplatz zu zahlen. Ist das dann noch gerecht?

Schulz: Schauen Sie sich mal an, wie die Belastung dieser Leute aussieht. Darf ich Ihnen ein praktisches Beispiel geben: Ich kenne ein Ehepaar, das mit meiner Tochter befreundet ist, verheiratet, zwei Kinder, in Hamburg. Die haben gemeinsam 5.000 Euro Einkommen, netto liegen sie um die 3.600 Euro. Die zahlen 1.500 Euro warm für ihre Wohnung. Dann bleibt ihnen mit den zwei Kindern unterm Strich 2.200 Euro. Die sind aber in einer Einkommensklasse, in der sie Kita-Gebühren bezahlen. Wenn man sie von den Kita-Gebühren befreit, bringt das sicherlich eine Entlastung.