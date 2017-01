Kritik am Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit

Scharfe Kritik von Seiten der deutschen Unternehmerinnen

Stephanie Bschorr hält nicht viel von Schwesigs Gesetzentwurf

Stephanie Bschorr, die Präsidentin des Verbandes der deutschen Unternehmerinnen, steht dem Gesetz kritisch gegenüber. Sie hält es für einen zu hohen bürokratischen Aufwand, der die Lohnungleichheit gar nicht abschaffen könne, weil es die Ursachen für die schlechtere Bezahlung von Frauen nicht bekämpfe.

WDR 5: Sie kritisieren, dass mit diesem Gesetz Arbeitgeber unter Generalverdacht gestellt würden, Frauen zu diskriminieren. Aber wenn man sich die Lohnunterschiede anschaut, ist da doch kein Verdacht, sondern eine Tatsache in vielen Unternehmen.

Stephanie Bschorr: Ja. Aber dieses Thema, diese „Entgeltlücke“ von 21 Prozent beruht eben nur zu einem ganz kleinen Teil wirklich darauf, dass unterschiedliche Löhne für die gleiche Arbeit gezahlt werden. Der größte Teil ist begründet durch die verschiedenen Erwerbsbiografien. Dadurch dass viel mehr Frauen als Männer in Teilzeit arbeiten und viel mehr Frauen in Niedriglohnbereichen arbeiten.

Wir brauchen nicht mehr Bürokratie in Deutschland, sondern wir müssen an die Ursachen ran. Warum gibt es diese unterschiedlichen Erwerbsbiografien? Wie können wir diese Ursachen, die einen viel größeren Anteil der Unterschiede ausmachen, verändern? Da ist unser Ansatz: Wir brauchen mehr Frauen in Chefsesseln. Wir brauchen mehr Mädchen, die Mathe, Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften und Technik studieren und dann später in die Hochlohnbereiche gehen. Und vor allen Dingen brauchen wir eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland.

WDR 5: Hat die Ministerin sich hier einfach einen Missstand ausgedacht? Stimmt es gar nicht, dass Männer und Frauen für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt werden?

Bschorr: Das gibt es nur in einem ganz kleinen Umfang. Mir geht es doch einfach nur darum, dass wir, wenn wir einen Missstand feststellen – diese 21 Prozent – uns erstmal angucken sollten, worauf er beruht und dann Maßnahmen ergreifen, die die Ursachen in unserem Land nachhaltig beseitigen.

Um die Kinder kümmert sich in Deutschland meist die Mutter

Da geht es unseres Erachtens um was ganz anderes als darum, dass man sich erkundigt, was vermeintlich für gleiche Arbeit bezahlt wird. Machen wir uns nichts vor: Egal, ob Mann oder Frau, es macht natürlich einen Unterschied, wenn jemand seine Tätigkeit eine Zeitlang unterbricht und jemand anderes in der gleichen Zeit dem Unternehmen entsprechenden Impact bietet. Das ist genderunspezifisch und hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Nur im Moment ist es eben so, dass Kindererziehung gleich Mutter und nicht gleich Eltern heißt in Deutschland.

WDR 5: Was mich wundert ist, dass auch Unternehmerinnen auf die Vorstöße zu mehr Lohngerechtigkeit oder die Frauenquote für Vorstände immer so empfindlich reagieren anstatt sich darüber freuen, dass eine Ministerin die Initiative ergreift.

Bschorr: Natürlich freuen wir uns als Wirtschaftsverband, der vor allen Dingen auch weibliche Interessen vertritt, dass darüber diskutiert wird. Aber wir möchten eben, dass Gesetze, die auf den Weg gebracht werden, wenigstens weitestgehend auch etwas mit den Ursachen zu tun haben. Und das sehen wir eben nicht so.

WDR 5: Was hätte denn Manuela Schwesig Ihrer Meinung nach eher machen sollen, um Lohngleichheit zu schaffen? Was würden Sie machen, wenn Sie Ministerin wären?

Schlecht bezahlt: Erzieherinnen und Erzieher

Bschorr: Das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Das erste wäre, dass ich mich um eine bessere Kinderbetreuung bemühen würde. Ich würde den Schlüssel verändern und darüber nachdenken, dem Beruf des Erziehers ein anderes Gewicht zu geben. Wir brauchen da meines Erachtens mehr Männer und männliche Vorbilder für die Kinder.

Beim Elterngeld würde ich über eine Quote nachdenken. Wieviel Elternzeit sollen oder dürfen die Väter nehmen, um das Elterngeld zu bekommen? In Norwegen zum Beispiel ist das jetzt auf 30 Prozent festgelegt worden. Das ist vielleicht eine gesetzliche Initiative, die wirklich zu einem Kulturwandel führt, den wir brauchen, zu einem Umdenken, um Kindererziehung zu einer Familiensache zu machen.

Die Fragen an Elke Holst stellte Jörg Brunsmann in Profit vom 11.01.2017. Die Fragen an Stephanie Bschorr stellte Andrea Oster im Morgenecho vom 12.01.2017. Für eine bessere Rezeption weicht die schriftliche Fassung der Interviews an einigen Stellen von den gesendeten Interviews ab und ist gekürzt. Die intendierte Ausrichtung der Fragen und Antworten bleibt dabei unberührt.