Eine Kämpferin für die Umwelt geht

WDR 5: In all den Jahren in der Landespolitik und ab 2005 dann im Bundestag fiel auf, dass Sie streiten können in der Sache, aber immer etwas erstaunt geguckt haben, wenn einer die Ebenen gewechselt hat und Sie persönlich angegangen ist. Oft haben Sie den Eindruck einer gewissen Widerwilligkeit vermittelt, sich auf solch einer Ebene zu wehren. Ist Ihnen das an der Politik immer etwas fremd geblieben?

Auf persönlich verletzende Argumente nicht eingelassen

Höhn: In der Tat ist es so, dass ich aus einem inhaltlichen Grund in die Politik eingestiegen bin und dass ich immer versucht habe, die Auseinandersetzung inhaltlich zu führen. Das ist so meine Art und das, wofür ich stehe. Deshalb habe ich mich auf richtig persönlich verletzende Argumente nicht eingelassen. Wir müssen um das beste Konzept streiten und wir müssen versuchen, die Bevölkerung zu überzeugen. Das tun wir nicht, in dem wir uns persönlich beleidigen.

WDR 5: Gibt es für Sie etwas Bleibendes, das Sie hinterlassen?

Höhn: Der Verbraucherschutz, der heute aus der Politik nicht mehr wegzudenken ist. Das war 1995, als ich das Landwirtschaftsressort übernommen habe, überhaupt nicht so. Es gab zwar Verbraucherschutzzentralen, aber das hat in der täglichen Debatte keine Rolle gespielt.

"Wir wissen, dass es eine auslaufende Technologie ist"

Auch wenn ich auf einem anderen Gebiet den Kampf gegen die Genehmigung von Garzweiler II verloren habe, am Ende wurde das Tagebaugebiet verkleinert. 1.500 Menschen mussten nicht umgesiedelt werden. Das war der Beginn der Diskussion um Klimaschutz, CO2-Ausstoß, die Umsiedlung der Menschen dort, die Probleme, die mit dem Wasser verbunden sind. Ich glaube, ein so großes Projekt kann man nicht sofort stoppen. Aber durch die Diskussion, die wir geführt haben, ist es so, dass in Nordrhein-Westfalen niemand mehr darüber nachdenkt, Braunkohletagebaue neu zu eröffnen, wie das im Osten Deutschlands in den letzten Jahren noch häufig der Fall war. Wir wissen, dass es eine auslaufende Technologie ist.