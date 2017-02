Neue Lieder, neue Macher - Die besten jungen Songwriter

Seit fünf Jahren porträtiert WDR 5 in "Neue Lieder, neue Macher" (anfangs noch unter dem Titel "Biermanns Erben") die Stars der Szene genauso wie die Newcomer. Es gab Interviews in einem verqualmten Keller in Osnabrück mit der "Höchsten Eisenbahn", mit einem entspannten Clueso im Studio und in der WG-Küche des Ausnahmemusikers "Honig".

WDR 5 ist auf diese Art nah dran an den Künstlern, die deshalb mehr über sich und ihre Kunst preisgeben als in manchem Standard-Promo-Gespräch. Zum Jubiläum gibt es ein Wiederhören mit diesen und anderen spannenden Künstlern, interessanten Gesprächspartnern und den besten Songs aus 20 Sendungen.

Redaktion David Rother

Stand: 08.12.2016, 10:54