Welke & Wischmeyer: Im Herzen jung

Die Texte dieser Lesung sind zu böse, um jemals als Buch zu erscheinen. Es geht um die Zukunft, um Rollatoren und Milchaufschäumer und die Denkfaulheit der durchschnittlichen deutschen Sofakartoffel. Klingt komisch, und das ist es auch.

Angeblich inspiriert durch die Schlager-Kombo "Die Amigos" stellen sich die Satire-Stars Welke und Wischmeyer in roten, geschmacksgeschützten Anzügen auf die Bühne und schaffen es mühelos, die musikalische Qualität des Vorbilds noch zu unterbieten. Statt klanglichem Hörgenuss geht es also eher um Futter für den Kopf: Wie jede gute Satire kratzen Welke & Wischmeyer hart an der Grenze des guten Geschmacks und fordern Widerspruch heraus. Versprochen ist ein Abend, "an dem das Denken im Hals stecken bleibt".

Seit 20 Jahren kreuzen sich die Wege von Welke und Wischmeyer immer wieder: Vom "frühstyxradio" bis zu gemeinsamen Buchprojekten ("Frank Bsirske macht Urlaub auf Krk!") haben die beiden die Humorlandschaft geprägt. Ihr neuestes Projekt ist nur auf wenigen Bühnen im Land zu sehen und exklusiv auf WDR 5 im Radio zu hören.

Aufzeichnung vom 20. Januar 2017 im Theater am Marientor, Duisburg

Teil 2 hören Sie in der "Leselounge" am 12. Februar 2017 um 20:05 Uhr.