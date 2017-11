NRW-Slam 2017

36 Teilnehmer aus dem ganzen Land kämpfen in vier Vorrunden darum, ins Finale des alljährlichen Poesiewettstreits vorzudringen. Mit selbstgeschriebenen Texten versuchen die Slammer ihr Publikum zu überzeugen. Wer weiter kommt und gewinnt, das bestimmt eine zufällig ausgewählte Jury. Poetry Slam ist immer wieder eine anarchische Manege der Literatur, in der sich Elemente von Drama, Prosa und Poesie sowie Witz und Trauer in Sekundenschnelle abwechseln und begeistern.

Die WDR 5 Leselounge präsentiert die interessantesten Momente der Endrunde des Bühnenliteratur-Festivals aus dem Apollo-Theater in Siegen.