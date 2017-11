Rund jede achte Beziehung scheitert laut einer Studie in der Zeit der schweren Krankheit. Männer trennen sich sieben Mal so oft wie Frauen – um den Preis des schlechten Gewissens. Denn einen Menschen zu verlassen, dem es schlecht geht, gilt als unmoralisch. Wer hingegen bleibt, muss Grenzen ziehen und gut für sich selbst sorgen – um nicht am Ende selbst krank zu werden.