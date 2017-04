Kampf um Kinderherzen

Den Unterricht und das große Fest zu Erstkommunion oder Konfirmation machen noch eine überwältigende Mehrheit der Getauften mit. Der Abwendung danach wollen die Kirchen jetzt entgegenwirken. Sie lassen Wissenschaftler forschen und entwickeln neue Konzepte, die die Jugend an ihre Kirchen binden sollen. Die katholische Kirche setzt auf Emotion statt Unterricht, wenn die Kinder an das Spirituelle und die Kirche als heiligen Raum herangeführt werden sollen. Die Protestanten hingegen setzen auf die sozialen Bindungen. In Jugendcamps sollen die Jugendlichen sich gut kennen lernen und später als Gemeinschaft der Gemeinde erhalten bleiben. Besser als Pfarrer und Pfarrerinnen vermitteln das jugendliche Teamer, ehemalige Konfirmanden. Ob alles das hilft, den Schwund der Kirchenmitgliedschaft zu stoppen?