Lesen, Schreiben, Rechnen - Kulturtechniken in Gefahr?

Konzentrationsfähigkeit, Textverstehen und Empathie werden im Lesen gebildet. Aber Grundschülern, Schulabgängern, sogar Studenten können es immer schlechter. Häufig wechselnde Methoden in den Schulen sollen dafür mit verantwortlich sein. Der Streit um Reformen trägt oft ideologische Züge: Neue Regeln für die Rechtschreibung, Streit um die richtige Schrift, Schreiben nach Gehör. Auch das familiäre Umfeld ist schwieriger geworden, berichten viele Lehrerinnen und Lehrer. Vor großen Herausforderungen stehen die Pädagogen auch bei Migrantenkindern, wenn sie etwa in einer neuer Schrift lesen lernen müssen. Überdeckt die Werbung für MINT-Fächer und digitale Technologien solche Probleme? Gibt es einen Königsweg für die Vermittlung elementarer Kulturtechniken in unseren Schulen?