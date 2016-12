Die weltweite Studentenrevolte Ende der 1960er Jahre machte auch vor dem Kloster Münsterschwarzach nahe Würzburg nicht Halt – mittendrin Anselm Grün: "Die Rituale waren uns zu altmodisch, sie wurden nicht hinterfragt. Es gab zu wenig Dialog, zu wenig Diskussion. All das, was die 68er in Frage gestellt haben, haben wir im Kloster auch in Frage gestellt." Doch ein Austritt war für die rebellierenden Mönche keine Alternative: "Wir haben uns dem Prozess gestellt und alle Verantwortung übernommen."