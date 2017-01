Schlosspark Brühl

Kapelle aus Muscheln und Kristallen

Im 18. Jahrhundert entstand im Falkenluster Wald in unmittelbarer Nähe des Jagdschlosses eine der Maria Aegyptiaca geweihte Kapelle. Im Inneren hat sie die Form einer Eremitengrotte, ausgestaltet mit Muscheln, Mineralien und Kristallen.

Durchs Kuckuckstor in die Altstadt

Vorbei an einer 300-jährigen Esskastanie führt der Waldweg in großem Bogen zurück zum Schloss Augustusburg. Durchs Kuckustor geht’s hinaus in die Brühler Altstadt mit alten Fachwerkhäusschen, Max-Ernst-Museum und verlockendem Bistro im kleinen Keramikmuseum. Die Brühler Schlösser wurden als Gesamtkunstwerk des Rokoko in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen.