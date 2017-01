Die wilde Jugend auf dem Lande: "Auerhaus"- Düsseldorfer Schauspiel

Frieder hat versucht, sich umzubringen. Sein bester Freund ist geschockt und weiß erst gar nicht, wie er damit umgehen soll. Dann gründen die beiden 18-Jährigen zusammen mit zwei Mädchen eine Wohngemeinschaft. In einem kleinen süddeutschen Dorf Anfang der 1980er Jahre ist das eine Sensation. Ein schwuler junger Mann kommt noch dazu, außerdem ein Mädchen, das gerne Dinge anzündet. Frieder hat sie in der Psychiatrie kennen gelernt.

Es beginnt eine kurze, wunderschöne Zeit. Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Verrücktheit. Die jungen Leute brettern mit Vollgas durch die Stadt, feiern wilde Parties – lernen aber auch, dass sie selbst einkaufen und abwaschen müssen. Dieses Stück ist ein Erlebnis für mehrere Generationen. Die Jugendlichen können sich direkt einfühlen, und die Eltern erinnern sich an die Zeit, als sie jung waren. Allein schon durch den Titelsong, "Our House" von Madness. Ein Bauer versteht den Titel nicht richtig und nennt die WG das "Auerhaus". So wie Auerochse oder Auerhahn.

Fazit

Robert Gerloff hat diese witzige und melancholische Geschichte mit viel Feingefühl inszeniert. Auf der Bühne stehen Auto, aber auch Tische, Stühle, Stehlampen. Hier kann man Szenen zeigen, die drinnen und draußen spielen. Und die sechs Schauspieler werfen sich mit gewaltiger Energie und Lebensfreude in diese Aufführung. Ein Abend der großen Gefühle, eine wunderbare, traurige, komische, mitreißende Geschichte.