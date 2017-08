Dieter Krebs ist ein Kind des Ruhrgebiets. Die Eltern betreiben einen Schreibwarenladen in Essen, sein erstes Engagement als Schauspieler hat er am Oberhausener Stadttheater - in der Rolle eines Clowns. Dank seiner Freundin Hildegard Krekel landet er 1973 in einer WDR-Fernsehserie, die als erste deutsche Sitcom für Furore sorgt.