Kommando Laubfrosch und Nachtigall

Die Kiesgrube als Rückzugsort für bedrohte Arten

Die Kiesgrube in Dünstekoven beherbergt auf 50 Hektar Fläche verschiedene Lebensräume: von Trockenbereichen über Wasserflächen und Auwald bis hin zu Orchideen-Wiesen und Kieswänden. Pflegemaßnahmen an den Kieswänden konnten dauerhaft den Bienenfresser im Gebiet ansiedeln. Eine sehr exotisch wirkende Vogelart, mit bunt-schillerndem Gefieder. Die Zahl der Brutpaare schwankt zwischen zwei und acht.

Aufräumen für den Frosch, Chaos für die Nachtigall

Damit der Sumpf nicht verlandet, müssen regelmäßig Bäume und Büsche entfernt und am Rand gestapelt werden. Zudem sind die Laubfrösche und Kreuzkröten darauf angewiesen, dass sich das Wasser schön erwärmen kann, damit sich der Laich gut entwickelt. Bäume fällen muss der NABU auch auf einer Nachbarfläche. Aber hier bleibt das Gefällte "wie Kraut und Rüben" in der Landschaft liegen: als idealer Lebensraum für die Nachtigall. Sie lebt und brütet in undurchdringlichem Gestrüpp. Zwei Brutpaare konnten wieder angesiedelt werden, nachdem der Vogel schon verschwunden war.

Mehr Frauen an die Kettensäge!

Alexandra Martens leistet Bundesfreiwilligendienst im NABU Bonn. Die 24-jährige Studentin der Umweltbiowissenschaften hat dafür auch den Motorsägen-Führerschein gemacht. Nach anfänglichem Respekt vor dem auch gefährlichen Arbeitsgerät, ist sie inzwischen total davon "angefixt". Sie findet, es sollten sich viel mehr Frauen an die Motorsäge trauen. Beim samstäglichen Pflegeeinsatz überlässt sie das Feld aber "den Jungs", die nur am Wochenende dafür Zeit haben: "Ich kann ab Montag ja wieder sägen", lacht sie.

SOKO Laubfrosch

Die Zeit drängt: Alle Pflegemaßnahmen müssen bis zum Beginn der Brutzeit Anfang März abgeschlossen sein. Darum freut sich Peter Meyer vom NABU sehr über die Unterstützung der Bundespolizei in Swisttal. Laut ihrem Leiter Walter Kelterbaum sollen sich die jungen Polizistinnen und Polizisten in Ausbildung "sozial engagieren und lernen, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Und vielleicht sehen sie dann ja auch, wo sie vor ihrer eigenen Haustüre etwas bewegen können."

Lektion in Teamarbeit

Eine weitere Botschaft ist bei den Auszubildenden aber auf alle Fälle angekommen. Nachdem zunächst alle einzeln schwere Äste und Sträucher geschleppt hatten, rief Walter Kelterbaum seine Schützlinge dazu auf, eine Kette zu bilden. So ging es tatsächlich kraftsparender und schneller. Die 20-jährige angehende Polizistin Nicole Winkler hat daraus gelernt, "dass Teamarbeit sehr wichtig ist". Ihr hat das Zupacken als Abwechslung zum Lehrsaal auch Spaß gemacht.

Das bringt uns nach vorne!

Peter Meyer ist auf jeden Fall zufrieden mit der Aktion: "Nach den Stürmen und dem Schneefall der letzten Tage hat das Wetter sehr gut mitgespielt. Und auch die Helfer von der Polizei und unsere Freiwilligen waren hochmotiviert. Was da jetzt alles weggeschafft wurde, das bringt uns nach vorne!" Am Karneval-Samstag (25.02.2017) gibt es nochmals einen Pflegeeinsatz in Dünstekoven, für den er sich eine ebenso schlagkräftige Truppe wünscht. Weitere Freiwillige sind willkommen!