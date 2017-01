WDR 4 Bücher

Eines Tages steht, nach über 30 Jahren, Herrmann am Anleger des Schärentaxis - Ellinors erste und einzige Liebe. Doch während Herrmann sich an alle Ereignisse von damals erinnert und seine Gefühle bald wieder aufflammen, scheint Ellinor ihre Liebe zu Herrmann vergessen zu haben.

Doch nach und nach schafft Herrmann es, Ellinors verschüttete Erinnerungen an ihn zu wecken und damit auch die Erinnerungen an ein schreckliches Unglück, dass die Insel vor fast 100 Jahren für immer verändert hat und der Grund für die andauernden Familienfehden ist.

"Heimwärts über das Eis" ist ein leiser, berührender Roman über die große Liebe, über Trauer, Verlust und zweite Chancen. Mitten in der ursprünglichen rauen Natur der Schären, die, wie ihre Hauptfigur Ellinor, nach einem langen Winter wieder zum Leben erwacht, erzählt Gunilla Linn Persson diese wunderschöne Geschichte einer Liebe, die nicht sein durfte, in Vergessenheit geriet und am Ende doch siegt.

"Heimwärts über das Eis" ist ein wunderbarer Roman für kalte Wintertage am Kamin oder in eine warme Decke eingehüllt auf dem Sofa.