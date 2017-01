WDR 4 Bücher

Die Sonne geht fast gar nicht unter. Um ein paar Stunden Schlaf zu kriegen, braucht John Callum viel Akohol. Es nieselt ständig. Dennoch will der Schotte auf den Färöer-Inseln ein neues Leben anfangen. Er trägt heftige Schuldgefühle mit sich herum. Nachts schreit John in seinen Alpträumen. Dann lernt er eine junge Frau kennen.

Wer einen Krimi erwartet, in dem von Anfang an das Blut fließt, ist hier falsch. "Das Walmesser" beginnt nach einem kurzen kriminellen Vorspiel sehr ruhig. Im ersten Drittel beschreibt Autor C. R. Neilsson, der wie seine Hauptfigur aus Schottland kommt, das Leben auf den Färöer-Inseln. John heuert in einer Fischfabrik an, schuftet, trinkt, lernt Leute kennen. Ein französischer Fotograf führt ihn zu entlegeneren Punkten, rauen Schönheiten der Natur. Da wirkt das Buch fast wie eine Reisereportage.

Doch langsam zieht sich die berühmte Schlinge zu. Aus bösen Blicken in der Bar werden Handgreiflichkeiten. Und schließlich passiert ein Mord, begangen mit einem Walmesser. John war in dieser Nacht betrunken und weiß gar nicht, ob er es getan haben könnte.

Nun wandelt "Das Walmesser" doch zum versprochenen Krimi. Dem schuldbeladenen Helden zum Trotz wird die Handlung nie zu düster. Denn der Inselkommissar erinnert in seiner verspielten Schrulligkeit sehr an Inspektor Columbo. Allerdings führt nicht er die Ermittlungen, sondern Profis aus Dänemark. Morde geschehen so gut wie nie auf den Färöer-Inseln, die zu Dänemark gehören, aber viel Wert auf ihre Eigenständigkeit legen.

C. R. Neilson gelingt es, die Färöer-Inseln sehr genau zu beschreiben. Man hat den Eindruck, beim Lesen dort zu sein. Außerdem ist nie klar, wie sich die Handlung entwickelt. Die Figuren sind originell und vielschichtig, die Stimmung dicht und zunehmend bedrohlich. Toll, dass dabei der Humor nicht verloren geht. In der Hörfassung gelingt es dem Sprecher Martin Bross, die Szenen genau auf der Kippe zu halten und für die starken Charaktere klare, überzeugende Stimmen zu entwickeln. Ein ungewöhnlicher, sehr lesenswerter Krimi, jenseits der bekannten Pfade.