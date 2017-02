Die Karnevals-Hitparade

Moderator des Jeck Duells: Reinhard Kröhnert

In jeder Karnevalsession gibt es zahlreiche neue Lieder. Welche Künstler landen in diesem Jahr den großen Wurf und begeistern die Jecken? WDR 4-Moderator Reinhard Kröhnert findet es heraus: In den ersten vier Folgen des "WDR 4 Jeck Duells" lässt er immer montags ab 19 Uhr jeweils elf neue Lieder gegeneinander antreten. Eine Fachjury und die Hörerinnen und Hörer bestimmen pro Sendung jeweils sechs Hits, die sich für die beiden Halbfinalsendungen am 6. und 13. Februar qualifizieren. Dort entscheidet sich dann, welche 14 Titel das Finale am 20. Februar 2017 (18 Uhr) erreichen und somit die Chance haben, das "Beliebteste Karnevalslied der Session 2016/2017“ zu werden.