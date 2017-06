Soundtrack: Dean Martin

Doch auch als Solokünstler ohne "Rat Pack"-Unterstützung hat Martin Erfolg. "Everybody Loves Somebody Sometime", "Volare", "That's Amore", "Ain't That A Kick in The Head", "You're Nobody Till Somebody Loves You", "Memories Are Made Of This": Die Liste der Hits, die er in seiner Karriere quasi aus dem Ärmel schüttelt, ist schier endlos. Mitte der 1960er ist er auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Er bekommt mit die höchsten Gagen überhaupt und hat eine eigene Sendung auf NBC: Die "Dean Martin Show".