Dianas so plötzlicher Tod ist ein Schock, weltweit nehmen die Menschen Anteil. An ihrer Beerdigung am 6. September passiert der Trauerzug etwa drei Millionen Menschen, rund zwei Milliarden weitere verfolgen die Trauerfeier am Bildschirm. Der Leichnam der Prinzessin wird im engsten Familienkreis in Althorp auf dem Familiensitz der Spencers beigesetzt.