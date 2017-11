Radio-Highlights in der neuen ARD Audiothek-App

Mit der App ARD Audiothek bündeln ARD und Deutschlandradio die besten Wortinhalte ihrer Radioprogramme. Jeder Nutzer kann mobil ein Wortprogramm nach eigenen Interessen zusammenstellen – aus mehr als 60 Hörfunkwellen.

Aber die ARD Audiothek-App trumpft nicht nur mit ihren Inhalten. So können die Angebote auch offline verfügbar gemacht werden und in Situationen gehört werden, in denen keine Internetverbindung besteht oder Nutzer mobiles Datenvolumen nicht verbrauchen möchten. Die Nutzerdaten sind geschützt und werden nicht weiter gegeben. Die App ist werbefrei und verursacht keine zusätzlichen Kosten.