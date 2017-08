19.08.2017 | Köln | c/o pop – Das Kölner Festival für Popmusik

Als einen Kampf gegen Windmühlen bezeichnet Dorit Chrysler das Musizieren auf ihrem Lieblingsinstrument. Die österreichische Produzentin spielt ein Theremin. Die so genannte Ätherwellengeige zählt zu den ältesten elektronischen Klangerzeugern. Das berührungslos gespielte Theremin ist sehr schwer zu beherrschen. Das merkt man Chryslers Musik allerdings nicht an. Sie klingt wie eine Kreuzung aus Laurie Anderson und Suicide.

Mike Handrias alias "Perfume Genius" erzählt in seinen Songs über sein Leben als homosexueller Mann in Amerika. Musik mit politischer Botschaft, die der Sänger früher noch in Form von melancholischen Balladen präsentierte. Das hat sich mittlerweile geändert. Das aktuelle Album "Shape Me" zeigt Handrias von einer ganz anderen Seite. Der Singer-Songwriter hat einen opulenten Genre-Hybrid komponiert: Eine akustische Wundertüte aus energiegeladenen Glam-Rock-Songs, Elektronik, Club- und Kirchenmusik, Soul-Zitaten und Stücken, die ein wenig an Kate Bush oder David Bowie erinnern.