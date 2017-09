Daniel Hope: Artikel 16 - Staatsbürgerschaft

Einen Versuch habe ich gemacht – schließlich hatte ich einen Eid geleistet; bei Aushändigung der Einbürgerungsurkunde feierlich gelobt, das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland zu achten. Was man respektieren soll, muss man kennen, sagte ich mir, und fing an mit dem Studium der Gesetzesbücher. Weit bin ich nicht gekommen. Kapitulieren wollte ich schon, als ich bei Google die Auskunft eines Rechtsprofessors las, dass auf jeden Deutschen schätzungsweise 150.000 Vorschriften kommen. Gibt es überhaupt jemanden, der sie allesamt gelesen hat? Und falls ja – hat er sie auch begriffen?

Viele deutsche Gesetzestexte "sprachlich oft ein Graus"

Ich selbst stellte sehr bald fest, dass die Lektüre deutscher Gesetze – salopp gesprochen – nicht mein Ding ist. Zu kompliziert, zu schwer verständlich und meistens zu lang. Obendrein sprachlich oft ein Graus. Nicht dass ich vom Gesetzgeber Poesie erwarte, aber etwas weniger an undurchdringlichen Schachtel- und Bandwurmsätzen wäre schon eine Hilfe. Und ich denke da nicht etwa nur an das legendäre „Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungs-Aufgaben-Übertragungs-Gesetz" aus Mecklenburg-Vorpommern. Als Abschreckung reichen mir schon die vielen Paragraphen, mit denen ich es bei meiner Steuererklärung zu tun bekomme.

Das Grundgesetz "kein verbales Technokraten-Dickicht"

Aber ich will nicht ungerecht sein. Ich machte auch ganz andere Entdeckungen. Ich meine das Grundgesetz. Allein schon den Text als Taschenbuch vor Augen zu haben, war für mich eine völlig neue Erfahrung: England, wo ich aufgewachsen bin, hat bekanntlich keine geschriebene Verfassung. Und dann begann ich zu lesen. Wort für Wort, Artikel für Artikel. Welch ein Stoff! Sätze wie in Stein gemeißelt, formuliert für die Ewigkeit! Kein verbales Technokraten-Dickicht, sondern Aussagen so kurz und klar und prägnant wie Themen einer Beethoven-Sinfonie: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." "Die Freiheit der Person ist unverletzlich." "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich."

Kein Grundrecht ist wichtiger als das andere

Mag schon sein, dass es mancher für Übertreibung hält, für die Spinnerei eines überspannten Musikers – doch mir war, je weiter ich las, tatsächlich so, als verwandle sich Sprache in Musik. Als hörte ich ein kraftvoll klingendes Bekenntnis – appassionato, maestoso, festivo. Gelegentlich haben Demoskopen wissen wollen, welches Grundrecht den Deutschen am wichtigsten ist. Auf Platz eins, so ermittelte im vorigen Jahr der "Stern", rangiert mit 66 Prozent die Meinungsfreiheit, während nur sechs Prozent das Recht auf Eigentum für das höchste Gut halten.

Als ich davon las, kamen mir Zweifel: Lassen sich Grundrechte gegeneinander aufwiegen? Ist das eine mehr wert als das andere? Kann man auf dieses oder jenes Recht verzichten, sofern die übrigen erhalten bleiben? Ist beispielsweise Artikel 16, der den Entzug der Staatsbürgerschaft verbietet, eher entbehrlich als Artikel 5, der die Meinungs- und Pressefreiheit garantiert?

Viele Menschen verloren während der Nazi-Diktatur Pass und Heimat

Bei dieser Frage denke ich an die Geschichte meiner eigenen Familie. Sie stammt mütterlicherseits aus Berlin, und wegen ihrer jüdischen Vorfahren erging es ihr in der Zeit der Nazi-Diktatur ähnlich wie ungezählten anderen. Ausbürgerung war damals an der Tagesordnung – mit allen Konsequenzen, die man sich in einem freiheitlich-demokratischen Gemeinwesen kaum vorzustellen vermag. Menschen büßten nicht nur Pass und Heimat ein, sondern der Staat machte sich auch noch ihr Eigentum zur Beute. Und als ob das nicht genügte, mussten sie als Glücksfall ansehen, nicht im Konzentrationslager ermordet zu werden. Dass ich in Erinnerung daran den Wert von Grundgesetz-Artikel 16 besonders hoch schätze, dürfte kaum jemanden wundern.

Zumal ich aus Erzählungen meines jüdischen Künstlerkollegen Menahem Pressler weiß, wie lang der Schmerz über den Verlust der Heimat anhalten kann. Mit fünfzehn hatte er 1939 seine Geburtsstadt Magdeburg zusammen mit Eltern und Geschwistern verlassen müssen – und obwohl er ein weltberühmter Musiker wurde und überall auf dem Globus zu Hause war, wollte er unbedingt zu seinen Wurzeln zurück, wollte wieder Deutscher werden. Mit 88 war er endlich am Ziel, nahm glückstrahlend jene Urkunde mit dem Bundesadler entgegen, die ihm bescheinigte, deutscher Staatsbürger zu sein.

Dank Artikel 16 ist die Staatsangehörigkeit unbegrenzt gültig

Felix Mendelssohn schrieb einst: "Wenn die Leute mich einmal in Deutschland nirgend mehr haben wollen, dann bleibt mir die Fremde immer noch, wo es dem Fremden leichter wird. Aber ich hoffe, ich werde es nicht brauchen."

Vielleicht bin ich selbst zu jung, um Erfahrungen wie Menahem Pressler gemacht zu haben, aber das Gefühl, dort anzukommen, wohin man gehört, kenne auch ich. Dass ich in Südafrika zur Welt kam und in England aufwuchs, war im Grunde nur den Umständen der Vergangenheit geschuldet. Denn nach meiner Familiengeschichte war eigentlich Berlin mein Platz. Und so bin ich froh, jetzt ebenfalls Besitzer einer Einbürgerungsurkunde zu sein und dank Artikel 16 des Grundgesetzes darauf vertrauen zu können, dass sie unbegrenzt gültig bleibt.

"Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden" – sieben Worte, die für mich so klingen wie Musik.

Unter #Grundgesetz, auf Facebook, Youtube und natürlich im Radio rufen wir Sie zur Diskussion auf. Was bedeutet die deutsche Staatsbürgerschaft und ihr Schutz durch das Grundgesetz für Sie? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!