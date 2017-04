Louis Begley: Wie wir jetzt leben

26. April 2017: Wie wir jetzt leben

In unserem letzten Gespräch habe ich gesagt, dass während meiner wachen Stunden gute Gedanken überwiegen, und das gilt auch jetzt. Zum Beispiel der Gedanke an die Schönheit der Ramble – einer fünfzehn Hektar großen künstlichen, von Menschen angelegten Wildnis samt fließendem Bach, dramatisch aufgetürmten Felsen und rustikalen Brücken. Die Ramble könnte ein Labyrinth sein. Aber eher gleicht sie Venedig, wie meine Frau Anka mir klarmacht: In Venedig glaubt man, man habe sich verlaufen, findet sich aber am Ende eines langen Irrweges wunderbarerweise immer auf der Piazza San Marco wieder.

Zur Zeit ist die Ramble ein Blütenmeer aus Narzissen, Hyazinthen und Tulpen. In den Bäumen und Büschen wimmelt es von Vögeln; da der Central Park eine Station auf dem Weg der Zugvögel ist, hat man hier im Frühjahr und Herbst gut zweihundertdreißig Arten durchziehender Vögel beobachtet. Etwa vierzig Arten leben ständig im Park, unter anderem die wunderschönen Kardinäle, unsere Lieblingsvögel. Ich gehe mit meiner französischen Bulldogge Grisha durch die Ramble, allein oder mit Anka. Wenn ich mit Grisha allein bin, rede ich ununterbrochen auf ihn ein. Ich erzähle ihm, dass er ein guter Hund ist, dass Menschen sich ein Beispiel an ihm nehmen sollten. Was ich sage, stimmt: Er ist liebevoll, besonders mit kleinen Kindern, und treu. Er stiehlt nicht und richtet keinen Schaden am Eigentum anderer an. Er fühlt sich wohl bei uns, und ich mag ihn lieber als fast alle Menschen, die ich kenne – ausgenommen meine Familie.

Trotz aller guten Gedanken: Trump ist omnipräsent

Apropos Familie: Gerade hatten Anka und ich Besuch von meinen Pariser Enkelkindern Jacob, vierzehn, und Elisabeth, fast neun. Jacob spielt Cello und ist immer Klassenbester. Seine Schwester spielt Klavier und Klarinette und ist ebenfalls eine ausgezeichnete Schülerin. Beide sehen sehr gut aus und sind sportlich. Ich glaube, sie haben mich gern. Zum Beispiel möchte Jacob, dass ich ihn jeden Abend anrufe. Könnte ich mehr verlangen?

Diese Gedanken sind "fragments I have shored against my ruins" - Stückwerk zum Abstützen meiner Trümmer. Ja, ich horte die guten Gedanken, halte Ankas Hand und sage ihr, dass wir Glück haben. Aber länger als einen flüchtigen Moment können wir die Augen nicht von der Trump-Wochenschau abwenden, die im Hintergrund läuft. Sie verfolgt uns bis in unsere Träume.

Der von Trump befohlene Raketenangriff auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt, ein Vergeltungsschlag, nachdem die syrische Luftwaffe bei der Bombardierung Khan Scheikhouns das Giftgas Sarin eingesetzt hatte, lenkte ab von den neuen und belastenden Fakten über Kontakte, die in den Jahren 2015 und 2016 zwischen russischen Regierungsbeamten und Mitgliedern des Trump-Teams gepflegt wurden. Diese Kontakte, sowie Trumps Russland-Connection im Ganzen werden von zwei Geheimdienstausschüssen des Senats und des Repräsentantenhauses und vom FBI untersucht; sie sind das Damoklesschwert, das über der Trump Administration hängt. Trump behauptet, die Bilder der vergasten Kinder hätten ihn so tief verstört, dass er Assad habe bestrafen müssen. Die Medienwirksamkeit war hervorragend. Die Leitartikel tonangebender großer Tageszeitungen brachten über Nacht einen gewissen Respekt für Trump auf, Fernsehkoryphäen und viele Leitartikler gaben ihm recht, ebenso wie etliche führende republikanische und demokratische Politiker, die normalerweise Kritik an Trump üben. Sogar John Kerry und Hilary Clinton stimmten in das Loblied ein. Höchste Anerkennung: Wieder einmal, so wie in seiner Rede vor beiden Häusern des Kongresses, wurde Trump präsidiales Handeln bescheinigt! Dass der Angriff keinerlei Auswirkung auf die Schlagkraft des syrischen Militärs hatte, nichts ändert an Assads Entschlossenheit, im Amt zu bleiben, dass es keinen schlüssigen US-Plan für die nächsten Schritte in Syrien gab und dass die Beziehungen zu Russland auf einem Tiefpunkt standen – das waren lästige Probleme, um die man sich irgendwann später kümmern würde.

Militärschläge als Ablenkungsmanöver

Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, ob die Geschichte, die der Präsident erzählt, wahr oder erfunden ist, ob er sich in Wirklichkeit kaltblütig für eine militärische Aktion entschieden hat - das Mittel der Wahl für Machthaber in Bedrängnis - als Ablenkungsmanöver, damit die politische Klasse und die Öffentlichkeit seine Russland-Connection ebenso aus dem Auge verlieren wie die Rückschläge, die er kürzlich einstecken musste, unter anderem das peinliche Scheitern des Versuchs, Obamacare aufzuheben und zu ersetzen, und die nicht eingelösten vollmundigen Wahlkampfversprechen: Steuerreform, Mauerbau an unserer Südgrenze, Wiederherstellung der Infrastruktur Amerikas. Man kann die beklemmende Tatsache nicht außer Acht lassen, dass der Raketenschlag, egal, ob eine gute oder schlechte Idee, eine großmütige oder machiavellistische Reaktion, jedenfalls ohne Nachdenken über mögliche Konsequenzen angeordnet wurde.

Wird uns der Angriff in den Religionskrieg in Syrien verwickeln? Trump hat inzwischen erklärt: "Wir gehen nicht rein." Beginnen wir stattdessen einen dauernden oder zeitweiligen Luftkrieg gegen Assads Militär? Werden wir jetzt auf Assads Absetzung bestehen, obwohl die amerikanische Regierung noch wenige Tage vor dem Angriff erklärt hat, man strebe nicht an, Assad abzusetzen? Wenn es einen Luftkrieg gegen Assads Militär gibt, wie wollen wir den offensichtlich unumgänglichen Konflikt mit den in Syrien agierenden russischen Streitkräften vermeiden?

Nachhilfeunterricht und Nervenstärke

Von entscheidender und beängstigender Bedeutung für den drohenden Konflikt mit Nordkorea ist es, dass die Aktionen des Präsidenten nicht vorhersehbar sind, dass sie spontan ohne vorherige Erkundung und Planung erfolgen, und dass er sich bei seinen Entscheidungen offenbar von Stimmungen und flüchtigen Anwandlungen leiten lässt. Trump konnte von Glück sagen, dass Präsident Xi Jinping ihm während seines Besuchs in Mar-a-Lago Nachhilfeunterricht zur Geschichte der Beziehungen Nordkoreas mit China gab. Aber hat er genug gelernt? Wird er genug Gelassenheit und Nervenstärke aufbringen, um sich von Kim Jong-uns Wutanfällen und Drohungen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, so wie John F. Kennedy während der Kubakrise vor fünfundfünfzig Jahren Chruschtschows Drohungen standhielt? Karl Marx war überzeugt, dass die Geschichte sich wiederholt, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Werden Trumps Verteidigungsminister, sein Sicherheitsberater und der Vorsitzende der Vereinigten Generalstabschefs, allesamt hochgeachtete Generäle, auf die institutionelle Erinnerung unserer Streitkräfte an den Koreakrieg setzen und uns vom Abgrund fernhalten können?

Ein freundlicher Hund wäre dem Präsidenten zu wünschen, mit dem er reden könnte, wenn sie im Gelände des Weißen Hauses herumlaufen. Aber ich denke mir, ein zähnefletschender Pitbull ist der einzige Hund, der ihm passen würde.