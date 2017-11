Musik für gehörlose Kinder

Bei der anschließenden Fragerunde wollen die Schüler wissen, wie Vicente Alberola dazu gekommen ist, Klarinette zu spielen. Und von Posaunist Marc Hampson wollen sie erfahren, ob sein Instrument wirklich aus Gold ist. Alles wie bei einer Schulklasse voller hörender Kinder, nur deutlich leiser. Man hört kein Herumalbern, kein Plappern, kein Tuscheln. Aber man sieht es! Denn es passiert per Gebärdensprache.

Musiker lernen von hörgeschädigten Kindern

Johane Gonzales spielt Bass, das Instrument, von dem man weiß, dass die Schwingungen auch von Hörgeschädigten intensiv empfunden werden. Für Johane Gonzales war es ein ungeheures Erlebnis, als er zum ersten Mal vor diesen Kindern gespielt hat. "Da war so ein anderer Ausdruck in den Gesichtern, wie ich es nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte", erzählt er. "Ich habe mich sofort in diese Gesichtsausdrücke verknallt und liebe deswegen dieses Projekt."

Projektleiterin Miriam Bongartz

Auch das Mahler Chamber Orchestra profitiert von der Begegnung mit den Kindern, so Projektleiterin Miriam Hoffmann. Es entstehe Lernen auf beiden Seiten. Die Musiker lernen, wie sie Musik spürbar und erfahrbar machen können - mit anderen Sinnen als denen, die für sie sonst so offensichtlich erscheinen.

Die Vorstellung der einzelnen Instrumente ist nur ein Teil des Projektes. In der Regel erleben die Kinder auch eine richtige Probe des Orchesters mit. Dabei dürfen sie zwischen den Musikern sitzen, um möglichst intensiv die Schwingungen zu spüren. Und schließlich dürfen sie das Orchester dirigieren. So erfahren sie unmittelbar wie ein Klangkörper funktioniert. Besonders spannend wird es für die Kinder und Jugendlichen aber dann, wenn sie selbst Instrumente ausprobieren dürfen. So wie an diesem Morgen im Orchesterzentrum Dortmund.