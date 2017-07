Wallendorfs Welt

Klaus Wallendorf (Jahrgang 1948) wurde in Elgersburg im Thüringer Wald geboren. Mit 16 Jahren wurde er Mitglied im Sinfonieorchester Aachen. Ein Jahr später erspielte er sich einen 1. Preis beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Es folgten Engagements bei den Düsseldorfer Symphonikern, an der Deutschen Oper Berlin sowie als Solohornist im Orchestre de la Suisse Romande und beim Bayerischen Staatsorchester. Von 1980 bis 2016 war Klaus Wallendorf Hornist bei den Berliner Philharmonikern. Daneben spielte er im Consortium Classicum und seit 1985 beim Blechbläserensemble German Brass. Neben seiner Tätigkeit als Hornist tritt Klaus Wallendorf seit vielen Jahren als Moderator von Konzerten in Erscheinung und bezeichnet sich selbst als "Würdigungsfachkraft" und "Gebrauchslyriker": Sein Buch "Immer Ärger mit dem Cello" erschien 2012 im Galiani-Verlag.