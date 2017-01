HiFi in Zeiten von Wifi

"Video killed the radio star" – so besangen es The Buggles schon im Jahr 1980. Seitdem hat sich der Musikmarkt noch mal rasant verändert. Auf die Schallplatte folgte die CD, schließlich die mp3 und mittlerweile sind die digitalen Streaming-Dienste auf dem Vormarsch. 2015 verdiente die Musikindustrie im digitalen Markt erstmals mehr als mit CD-Verkäufen. Das Geschäft mit der Musik aus dem Netz könnte die Zukunft der Branche sichern. Wie erleben Händler von HiFi-Geräten diesen Trend?

Low Budget vs. High End

mp3: Musik zum Mitnehmen

"Im günstigeren Bereich ersetzen tatsächlich all-in-one-Streamingdienste den klassischen HiFi-Bereich", sagt Thomas Rösner vom HiFi-Studio MSP. Anders im hochwertigen Segment, so der Kölner Händler, in dem "die Streaming-Möglichkeiten für Audiofiles zusätzlich zu den klassischen Stereoanlagen hinzukommen." In diesem Bereich versuchten die Kunden Datenreduktion möglichst zu vermeiden, da der Unterschied nach wie vor zu hören sei, so Rösner.

Musik bewusst genießen

Für Fans von "High Fidelity", der möglichst naturgetreuen Wiedergabe der aufgenommen Musik, kommen mp3 und Streamingdienste nur bedingt in Frage, denn "das wirkliche HiFi-Hören ist mit Datenreduktion undenkbar", sagt Benno Salgert von HiFi Linzbach in Bonn. "Das ist mit der Qualität nicht vereinbar, die sich die Kunden als Resultat nachher wünschen."

Auch Martin Reske von RAE Akustik stellt fest, dass die Datenreduktion zu einer wesentlich oberflächlicheren Wahrnehmung der Musik führt. "Die Leute sind nicht mehr in der Lage, bewusst Musik oder auch die Feinheiten in der Musik wahrzunehmen", so der Dortmunder Händler. "Das heißt, sie sind nicht in der Lage in die Seele der Musik einzutauchen und sich dadurch in der schnellen hektischen Zeit zu entschleunigen."

Abschalten mit Musik

Doch genau darum geht es vielen High-End-Kunden: um die Ruhe und die Muße, Werke ganzheitlich anzuhören und das Musikhören zu zelebrieren - vom hochwertigen Sound bis hin zum kunstvoll gestalteten Cover. Sie bevorzugen daher die Schallplatte als Medium und sind damit nicht alleine. Seit einigen Jahren erlebt Vinyl ein Comeback.

Die Schallplatte: alte Liebe rostet nicht

In Großbritannien etwa hat sich der Absatz von Platten im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und den höchsten Stand seit 25 Jahren erreicht. Einen Trend, den die fünf befragten Händler aus NRW auch für ganz Deutschland feststellen können: "Derzeit ist es so, dass wir deutlich mehr Schallplattenspieler und auch Schallplatten verkaufen und der Anteil an CD-Spielern zum Beispiel deutlich rückläufig ist", so Nicolas Möhring von `Hört sich gut an´ aus Bielefeld. "Somit ist der Marktanteil bei den Analog-Techniken zurzeit deutlich größer als im Digital-Bereich."

Allerdings seien es meist Kunden, die bereits eine Vinyl-Sammlung besitzen und sich an die Händler wenden, um etwa ihren alten Plattenspieler aufpeppen zu lassen oder gleich einen neuen anzuschaffen, so Thomas Rösner von MSP aus Köln. "Kunden, die mit neuen Vinyl- oder Analogsammlungen anfangen, das ist ganz selten oder praktisch in-existent." Auf die gesamte Branche gerechnet, ist der Marktanteil der Schallplatte trotz ihres Comebacks dennoch gering.

Welchem Medium gehört die Zukunft?

Bald schon ausgestorben?

Bis auf Martin Reske von RAE Akustik in Dortmund sind sich die befragten Händler einig, dass die CD früher oder später vom Markt verschwinden wird. Streamingdienste dagegen halten alle fünf für zukunftsfähig. "Die jungen Menschen, die jetzt kommen, die sind mit dem Computer groß geworden, die kennen die Bedienung im digitalen Bereich", sagt Benno Salgert von HiFi Linzbach in Bonn. Auch der Schallplatte - wenn auch als Nischenprodukt - räumen sie weiter gute Chancen ein. "Die Schallplatte hat nach wie vor Bestand. Sie ist immer kompatibel und ich glaube, dass sie im Gegensatz zu dem digitalen Wiedergabemedium eben den Vorteil der Entschleunigung bietet", meint Matthias Kropp vom Auditorium in Münster. Auch Benno Salgert hält ein Plädoyer für die Schallplatte, "weil es ein wunderschönes Medium ist und einfach auch schön, wenn man so ein Cover mal in der Hand hat. Das ist teilweise Kunst."