WDR 3 Public Viewing der Last Night of the Proms: Jetzt Freikarten sichern!

Am 9. September wird es wieder very british: Wir laden Sie ein zum Public Viewing der "Last Night of the Proms", in diesem Jahr erstmals nach Iserlohn. WDR 3 sendet live im Radio - zuerst aus dem Parktheater, dann aus London. Ab jetzt können Sie sich um Karten bewerben!