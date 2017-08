Trinkhallen Tour Ruhr goes international

Für viele Ohren klingt diese Art der Musik zunächst fremd, weiß auch Klarinettist Walter. Neben dem Spaß und den vielen kleinen und großen Gesprächen, die ein solches Event bereitet, geht es den Verantwortlichen auch darum, Werbung für ihre Musik zu machen, ein wenig den Ruf des Elitären loszuwerden. Sie spielen an gewöhnlichen Orten, um das Angebot niedrigschwellig zu machen.

Kooperationen in ganz Europa geplant

Kunst im Öffentlichen Raum hat natürlich immer auch mit dem öffentlichen Raum zu tun. So mancher Passant ging schon arg verwundert dreinschauend an dem Quartett vorbei. So mancher Kunde kaufte sein Bier etwas schneller als sonst. Und eine Nachbarin bat in einer Spielpause darum, dass recht schnell Schluss gemacht werde, damit das Kind schlafen könne. Solche Musik hatte sie noch nie gehört. Genau darum geht es eben auch: Erstkontakt herstellen.