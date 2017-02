Freie Theaterszene vernetzt sich

WDR: Am Dienstag [14.02.2016] ist der erste, dreitätige Flausen-Kongress in Köln gestartet. "Die Zukunft ist jetzt!" ist der Titel. Einer der Veranstalter ist Gerhard Seidel vom Freien Werkstatt Theater Köln. Herr Seidel, Schwerpunkt des Kongresses ist "szenische Forschung". Was bedeutet das?

Gerhard Seidel: Szenische Forschung bedeutet: Übernehme ich vorfindbare Modelle des szenischen Theaters oder teste ich mal in andere Richtungen aus, was kann ich eigentlich noch tun, was der Zuschauer noch nicht gesehen hat, was ich selbst noch gar nicht gemacht habe und was ich selbst noch nie gedacht habe. [...] Dazu braucht man Freiräume und diese Freiräume zu schaffen, strukturell zu verankern und auch zu finanzieren, ist das große Thema des Kongresses.