Es geht nicht um einen Abgesang und auch nicht um graue Theorie. Es ist keine Komödie. Die sieben Siegel des Buches sollen mit Hilfe von Menschen geöffnet werden, die mit ihm - zumindest eine Zeit lang - gelebt haben. Sie berichten von ihrem Zugang, Nutzen und Leiden an dem gewaltigen Text. Sie suchen nach dessen Spuren in ihrem Leben und in der Gesellschaft. Sie fragen, wer das Buch benutzt und kennt, unabhängig von politischer Couleur und wirtschaftlicher Praxis. Das Hörspiel, das auf diese Weise ohne Didaktik oder Ideologie nach den realen Wirkungen von Marx' Werk fragt, wurde 2008 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet.

Mit Thomas Kuczynski, Lolette, Ulf Mailänder, Jochen Noth, Christian Spremberg u. a.