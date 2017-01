Sie hat sich verbrannt. Auf offenem Feld, direkt neben ihrem Wagen. Die Indizien scheinen keinen Irrtum zuzulassen. Man fand auch ein paar angefangene Briefe. Gestotterte, unvollendete Liebesbriefe an Gerd, ihren Mann. A. war jung, voll Lust, mit normal verrückten Träumen. Nichts Ungewöhnliches, nichts Auffälliges. Vier Tage später ist die Urne bestellt, sind die Formalitäten erledigt. Vier Menschen, die ihr nahe standen, suchen mühsam nach einem Alltag nach dem Tod und erinnern sich an A. In ihren Erzählungen wird A. immer präsenter. Vergessene, alltägliche Details werden groß. Lebensgeschichten einfach und unwiederbringlich. Behutsam fließen die Gedanken der Figuren ineinander, bis A. in den Dialog tritt. Lebendiger, je mehr ihr Verschwinden als Tatsache akzeptiert wird. Eine bizarr gebaute Liebesgeschichte.

Mit Rebecca Klingenberg, Sebastian Rudolph, Wolfram Koch, Katharina von Bock u. a.

Ausstrahlung: 15. Januar 2017 in WDR 5, 16. Januar 2017 in WDR 3

Von Andreas Sauter und Bernhard Studlar

Regie: Reto Ott

Redaktion: Christina Hänsel

Produktion: SRF 2003/53‘

