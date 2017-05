WDR 3: Die Veranstaltungen sind über die ganze Stadt verteilt, traditionell finden die Konzerte im Saalbau, im Haus Witten oder dem Museum statt, es gibt aber auch Konzerte außerhalb. In diesem Jahr ist es der Hammerteich. Warum ausgerechnet dieser Ort, der sonst vor allem bei Spaziergängern, Joggern und Liebespaaren beliebt ist?

Vogt: Dass in Witten die Veranstaltungen nicht nur in Konzertsälen laufen hat schon eine längere Tradition. Die Kammermusiktage verstehen sich auch als Pfadfinder, als Navigator oder Scout, um unbekannte Locations in Witten - vor allem klanglich - zu entdecken und zu erkunden. So waren wir in den letzten Jahren an der Ruhr, in der Fußgängerzone und in der Zeche Nachtigall, in Freizeitarealen wie Hohenstein oder im Muttental, der Wiege des Ruhrbergbaus. Wir mobilisieren damit nicht nur die Festivalbesucher, sondern regen auch das Publikum vor Ort an, die eigene Region neu kennenzulernen.

Der Hammerteich ist in Witten sehr beliebt, für Freizeitvergnügen und Spiele aller Art, für Picknick oder Wanderungen, als Liebesnest oder Treff der Wittener Modellbootfreunde. Daher lag es nah, das Publikum auch einmal hierhin zu locken.

WDR 3: Hammerteich-Musik: Wie finden der besondere Ort und die Musik zusammen?

Installation am Hammerteich: die Musikerin Barblina Meierhans aus Zürich

Vogt: Der See, der heute so beschaulich wirkt, umsäumt von Wald und Uferwegen, ist eine trügerische Idylle. Dass hier eine lange Industrie-Geschichte schlummert, sieht der Besucher heute nicht mehr. Auch ich habe das erst nach einigen Recherchen herausbekommen. Der Teich wurde vor 400 Jahren für ein Hammerwerk angelegt. Dafür hat man den Wald gerodet, wurde ein Wehr, eine Mühle, eine große Halle mit hohen Schornsteinen gebaut. Die Gebäude sind mit der Zeit verfallen und wurden um 1900 abgerissen. So gründlich, dass jetzt keine Spuren davon mehr zu sehen sind. Nur der Teich ist geblieben.

Und genau darum soll es in den Arbeiten gehen, in den Klanginstallationen und Performances, die hier gezeigt werden. Sie alle handeln von dem Gegenüber von Geschichte und Gegenwart, von einstiger gewerblicher Nutzung und heutiger Freizeitgestaltung. Die Arbeiten beziehen sich alle auf den besonderen Ort. Sie greifen Material, Verfahren oder Techniken auf, wie sie hier einst verwendet wurden. Sie beschäftigen sich mit Wind- und Wasserkraft. Sie erkunden die besondere Akustik des kleinen Sees, holen Momente der verschütteten Geschichte an die Oberfläche. Oder sie bringen Geschichten der Region zum Klingen. Wie sie etwa Gordon Kampe aufgezeichnet hat. Seine O-Töne kann man an "Zapfsäulen" am Ufer hören, aber auch in kurzen Gesängen, die er mit Wittener Chören erarbeitet hat.

WDR 3: Worauf freuen Sie sich dieses Mal denn am meisten? Was sind Ihre Highlights?

Vogt: Ich bin natürlich zuerst mal gespannt, wie die vielen Stücke, die wir in Auftrag gegeben haben, deren Entstehung ich über Monate hinweg intensiv begleiten durfte (und die auch noch nicht gehört habe), am Ende klingen werden. Ob sie ungefähr dem entsprechen, wie ich sie beim Lesen der Noten vorgehört habe.

Neugierig bin ich auf das neue Werk von Brian Ferneyhough. Es ist ein umfangreicher, 40minütiger Zyklus, der über mehr als 15 Jahre hinweg gewachsen ist. Ungewöhnlich ist hier, dass Ferneyhough, der Meister komplexer Partituren, sich erstmals ausführlich auf andere Musik bezieht, auf Vorlagen des Renaissance-Komponisten Christopher Tye. Und das sind sehr originelle Stücke, die Ferneyhough in seiner Sprache fortschreibt, die er dabei jedoch nicht, wie man erwarten könnte, auflöst und zerstäubt. Sie bleiben präsent, schimmern durch die komplexe Textur seiner Musik hindurch, quasi oszillierend - mal näher, mal ferner.

Das Arditti String Quartet (Bild) trifft das Jack Quartet

Spannend wird gewiss auch das Gipfeltreffen der beiden Spitzenquartette, Arditti und Jack, die hier neben Quartetten auch zwei neue Oktette, diesmal im Raum der Blote Vogel verteilt, aus der Taufe heben. Oder auch der Auftritt des WDR Sinfonieorchesters, das ein neues Kammerkonzert im Gepäck hat, das Philippe Manoury für Thorsten Johanns, den langjährigen Soloklarinettisten, geschrieben hat und viel von dessen Spielfreude und Virtuosität transportiert.

Und last but not least ist es natürlich immer wieder spannend, wie die Freiluftmusik funktioniert, ob es trocken bleibt oder ob wir am Ende Schirme und Regenmäntel austeilen müssen.

Die Fragen stellte Susanna Gutknecht.

Stand: 05.05.2017, 10:01