07.05.2017, 20.00 Uhr | ACHT BRÜCKEN - Musik für Köln: Unsuk Chin im Porträt II

"Meine Musik ist das Abbild meiner Träume", sagt Unsuk Chin. Und ihre Träume hat sie in "Alice in Wonderland" wiedererkannt: Darüber war sie fasziniert und verblüfft, wie die südkoreanische Komponistin in einem Interview bekannte. | mehr