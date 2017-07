Christian Odzuck, 1978 geboren in Halle an der Saale, studierte Bildhauerei an der Kunstakademie in Düsseldorf. Inzwischen ist er Lehrbeauftragter für Körper, Raum und Gestalt am Fachbereich Design der Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf. Christian Odzuck lebt und arbeitet in Düsseldorf.