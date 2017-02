Nicole Nau tanzt Tango mit dem Leben

Nachdem sie 1988 in München zum ersten Mal einen Tango Argentino gesehen hatte, wuchs in ihr die Sehnsucht, das Land und den Tanz näher kennenzulernen. Kurz darauf ließ Nicole Nau ihre Familie, die Freunde und ihren Beruf als Graphik-Designerin hinter sich, stieg ins Flugzeug nach Buenos Aires und war zunächst enttäuscht. "Überall Beton und Lärm statt Tango-Häuser und Folklore". Aber dann machte sie doch noch die ersten Schritte als Tänzerin und kehrte Deutschland endgültig den Rücken.

Tangotänzerin Nicole Nau

Inzwischen gehört sie mit ihrem Mann Luis Pereyra zu den besten Tangopaaren der Welt und wurde für ihre Interpretation des Tango Argentino mit dem argentinischen Staatskulturpreis ausgezeichnet.

Nicole Nau und Luís Pereyra

"Dabei ist der Tango nur einer von 200 Tänzen in Argentinien", erzählt die 54jährige, die auf ihren Tourneen das Publikum auf eine Reise durch das südamerikanische Land mitnimmt. "Argentinien besteht aus 22 Provinzen, die alle ihre eigene Kulturgeschichte haben; das greifen wir mit unserer Kompanie 'El Sonido de Mi Tierra' auf", erklärt Nicole Nau und gibt zu: "Wenn ich tanze, bin ich nicht mehr deutsch".

Was sie in Argentinien erlebte, warum sie immer wieder gerne ihre Tanten in Düsseldorf besucht und wie sie zur Sondermarke der argentinischen Post wurde, erzählt Nicole Nau in den Sonntagsfragen.

