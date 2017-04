Moscheen in Deutschland: Was passiert im Freitagsgebet?

Nachdem sich jahrelang auf der Straße in Ägypten alle nach ihm umgedreht haben, bitten ihn jetzt die Fußgänger in Deutschland um ein Autogramm. Denn Constantin Schreiber, der in fließendem Arabisch bei ON TV in Kairo moderiert hatte, ist seit kurzem das neue Gesicht bei der Tagesschau.

Als Mittler zwischen den Welten versteht sich der Erfinder von "Marhaba", einer Informations-Show für Flüchtlinge, aber immer noch und liefert den aktuellen Beweis mit dem ersten deutschen Moschee-Report. Um zu erfahren, was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird, hat der 37jährige in 13 Moscheen das Freitagsgebet besucht und gestaunt: "Ich war verblüfft, dass vor allem so viele Jugendliche zum Freitagsgebet gehen", sagt Schreiber, "aber ich habe mich auch über den Inhalt der Predigten gewundert".

Viele der Imame zeichnen ein düsteres Bild von Deutschland und ermahnen ihrer Zuhörer, sich nicht mit der westlichen Kultur zu mischen, sondern ihren traditionellen Überzeugungen und Werten treu zu bleiben.

Interviews wurden dem Journalisten nur selten gewährt und wenn, dann fanden sie nicht auf Deutsch statt, weil keiner der Imame Deutsch sprach.

Wie fällt die Bilanz des Grimme-Preisträgers aus? Sind Moscheen in Deutschland Orte des Gebets oder politische Zellen? Was wird gepredigt und wie weltoffen und tolerant sind die Imame, denen Schreiber begegnet ist? Die Antworten gibt Constantin Schreiber in den Sonntagsfragen.

