Björn Freitag - Küche, Kamera und Kochbuch

Björn Freitag war der jüngste Sternekoch Deutschlands, als der Guide Michelin ihn 2001 zum ersten Mal auszeichnete.

Dabei hatte er erst wenige Jahre zuvor den Goldenen Anker in Dorsten von seinen Eltern übernommen. Das gutbürgerliche Elternhaus hat er schnell und konsequent in einen Feinschmeckertempel verwandelt, mit vielfach ausgezeichneter Gourmetküche. Björn Freitag lebt seine Kreativität nicht allein in der Küche aus. Auch vor der Kamera ist er längst zuhause.

Im WDR Fernsehen ist der "Der Vorkoster", kocht "einfach und köstlich" und "viel für wenig". Seine Sendungen sind die beliebtesten bei uns im Westen.

Er schreibt preisgekrönte Kochbücher, betreibt seine eigene Kochschule und versorgt als Mannschaftskoch von Schalke 04 die Bundesliga-Fußballer mit gesundem und leckerem Essen.

Im WDR 2 MonTalk mit Gisela Steinhauer erzählt Björn Freitag, wer seinen Kochstil geprägt hat, warum er saure Bohnensuppe liebt und warum ihm ein alter Salzstreuer Glück gebracht hat.