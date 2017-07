Rainer Löffler - Der Näher

Fallanalytiker Martin Abel hat eine neue Aufgabe: Diesmal hat er in Gummersbach zu tun. Und trifft da auf einen Dienststellenleiter, der nicht auf die Hilfe des Experten steht. Rainer Löffler hatte offenbar schon beim Schreiben des Buches für Dienststellenleiter Borchert ein Vorbild aus dem Fernsehen vor Augen: Er beschreibt Borchert als drahtigen, sportlichen Mann mit unlesbarer Mimik und charakteristischem Nuscheln. An wen denkt da jeder? Genau: Til Schweiger. Hier beim Hören wirklich ein großes Vergnügen.

Hervorragend vorgelesen

Überhaupt kommen einem die Figuren des Buches sehr nahe. Thomas Wenke liest das hervorragend. Da bekommt jede einzelne Figur ihre ganz eigene Persönlichkeit. Hauptperson Martin Abel hat eine ganz satte, ruhige Stimme. Kann damit aber auch sehr bedrohlich sein. Oder die Kollegin Stange mit der Figur einer bulgarischen Kugelstoßerin, die bei allem Resoluten auch was sehr Zartes hat.

Zu Handlung. In "Der Näher" geht es um verschwundene Frauen, die Abschiedsbriefe hinterlassen haben, und um die sich die Polizei deswegen auch gar nicht groß kümmert. Als eine von ihnen aber durch Zufall gefunden wird, bekommt zumindest schonmal Analytiker Abel massive Zweifel. Denn wer freiwillig verschwindet, endet in der Regel nicht einbetoniert mit einem Säugling im Arm in einem Erdloch.

Stellenweise harte Thriller-Kost

Das klingt hart und das ist es auch. Es ist teilweise heftige Thriller-Kost, aber sehr phantasievoll. Die Beschreibungen einiger Abscheulichkeiten sind sehr bildhaft, sehr direkt. Aber Löffler verbindet das mit interessanten Rückgriffen auf die griechische Mythologie und auf die wissenschaftliche Zwillingsforschung. Und ja: Das passt zusammen.

Das Hörbuch ist ideal für eine lange Urlaubsreise: mit dem Auto nach Südfrankreich oder einen Langstreckenflug nach Asien - da schläft keiner ein. Aber man sollte keine Kinder an Bord haben, für die ist das Buch zu heftig. Aber dann kann man ja das Buch lesen.

Einer ist auf jeden Fall nicht "Der Näher"...

Der Mitratefaktor ist übrigens hoch. Irgendwann so ein Viertel vor Ende, da bekommt man eine Ahnung, wie es ausgehen könnte. Wer der geheimnisvolle Näher ist. Und so kam es dann auch. Ist aber nicht offensichtlich. Verraten wird hier nur, wer es definitiv nicht ist: Guido Maria Kretschmer.

Rainer Löffler

Der Näher

Verlag: Bastei Lübbe

ISBN: 978-3-404-17454-6

Preis: 12 Euro