Joakim Zander - Der Freund

Klara Walldéen, ehemalige EU-Referentin und später Mitarbeiterin in einer Menschenrechtsorganisation, ist schockiert: Ihre beste Freundin, die Anwältin Gabriella Seichelmann, hat ihr schon in brenzligen Situation geholfen. Doch nun wird sie aus heiterem Himmel in Stockholm festgenommen. Der Vorwurf: Gabriella soll an terroristischen Aktivitäten beteiligt sein. Doch sie kann Klara noch eine Nachricht hinterlassen - und die führt Klara nach Brüssel. Dort trifft sie auf einen schwedischen Studenten namens Jacob Seger. Dessen Geschichte wird zunächst parallel zu Klaras Geschichte erzählt.

Eine Liebe mit dramatischen Folgen

Jacob macht ein Praktikum in der schwedischen Botschaft im libanesischen Beirut und lernt auf einer Party den Araber Yassim kennen. Der Student verliebt sich Hals über Kopf in den Kriegsfotografen. Doch Yassim verschwindet immer wieder für längere Zeit. Dann erfährt Jacob, Yassim soll Terrorist sein und Anschläge in Europa vorbereiten. Jacob gerät durch seine Liebe in eine lebensgefährliche Zwickmühle: Soll er Yassim verraten oder kann er ihm vertrauen? Auch Jacob führt der Weg nach Brüssel. Dort müssen Klara und Jacob schließlich herausfinden, ob die Menschen, die ihnen so nahe stehen, ihre Liebe und Freundschaft überhaupt verdienen.

Spannend und wendungsreich

Zum dritten Mal in Folge gelingt es dem schwedischen Autor Joakim Zander aktuelle Themen in einen hoch spannenden und wendungsreichen Thriller zu verpacken. Als Leser ist man von der ersten Seite an gefesselt. Erneut geht es dabei in den Nahen Osten, erneut geht es um Terrorismus, Politik, geheime Strippenzieher und Menschen, die zum Spielball der Interessen werden. Der 42-jährige Zander hat selbst für die EU gearbeitet und in Ländern wie Syrien und Israel gelebt. Vielleicht deshalb schafft er es, politische und gesellschaftliche Entwicklungen, die sonst als trockene Nachricht an uns vorbei rauschen, greifbarer zu machen: in Form eines ebenso packenden wie bewegenden Krimis, der auch sehr beängstigende Momente hat, weil er der Realität oft so nahe kommt. Gleichzeitig beschreibt er aber auch immer die menschliche Komponente, die zumindest erklärt, warum ein Mensch, und sei es ein Terrorist, zu dem geworden ist, was er ist.

Dritter Einsatz für Klara Waldéen

"Der Freund" ist Zanders dritter Roman. Wie auch im "Schwimmer" und im "Bruder" steht Klara Walldéen im Mittelpunkt. Ein Quereinstieg ist trotzdem möglich. Der eigentlichen Handlung kann man problemlos folgen. Zur Hauptfigur gibt es genügend Informationen. Die deuten aber natürlich ein bisschen an, was in den beiden Vorgängern passiert ist. Vorne anzufangen, ist daher immer besser. Und wer Krimis mag, die sich mit aktuellen politisch und gesellschaftlich relevanten Themen befassen, der kommt an Joakim Zander sowieso nicht vorbei. Vor zwanzig Jahren hat Henning Mankell in diesem Genre die Maßstäbe gesetzt. Jetzt macht das Joakim Zander.

Joakim Zander

Der Freund

übsetzt von Ursel Allenstein und Nina Hoyer

Verlag: Rowohlt Polaris

ISBN: 978-3-499-27363-6

Preis: 14,99 €

auch als e-Book erhältlich, Hörbuch erscheint im Audiobuch Verlag