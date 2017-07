Gard Sveen - Teufelskälte

Eine junge Prostituierte wird brutal ermordet. Als Kommissar Tommy Bergmann zum Tatort kommt, erinnert er sich an einen seiner ersten Fälle vor fast 20 Jahren. Auch damals wurde eine junge Frau ermordet… auf dieselbe Art und Weise. Der Anfang einer Reihe von Morden. Der damalige Täter, Anders Rask, sitzt seit Jahren hinter Gittern in einer psychiatrischen Klinik. Allerdings war der Prozess schwierig und wirklich gestanden hat er nur einen der Morde. Und jetzt fragt sich Bergmann: Gibt es einen Nachahmer? Oder gar einen Komplizen? Oder hat er damals tatsächlich den Falschen verhaftet? Es wird für Bergmann auch aus persönlichen Gründen eine sehr fordernde Ermittlungsarbeit.

Kommissar mit dunkler Seele

Auch Kommissar Tommy Bergmann trägt Charakterzüge in sich, die ihn beschämen und erschrecken. Es gibt Momente, in denen er wahnsinnig aufbrausend ist und sich nicht unter Kontrolle hat. Seine Ehe ist zerbrochen, weil er seine Frau geschlagen hat. Die Beschäftigung mit der Psyche eines solchen Gewalttäters wie Rask bringt ihn immer wieder dazu, seine eigene Geschichte zu erforschen. Er kommt aus schwierigen Verhältnissen und weiß nicht, wer sein Vater ist. Das beschäftigt ihn sehr. Was er lange nicht mitbekommt: Auch um seine junge Kollegin Susanne Bech, eine alleinerziehende Mutter, muss er sich sorgen. Die will sich in ihrem befristeten Job in der Mordermittlung beweisen und ermittelt teilweise auf eigene Faust. Dadurch bringt sie nicht nur sich in große Gefahr.

Zweiter Einsatz für Bergmann

Vor gut einem Jahr tauchte Kommissar Tommy Bergmann zum ersten Mal auf - in Gard Sveens Bestseller "Der letzte Pilger". Im Mittelpunkt stand ein Verbrechen, das auf die Nazizeit zurückging. Autor Gard Sveen hat damals zwar auch schon Bezug auf Bergmanns zerbrochene Ehe genommen, aber der neue Fall "Teufelskälte" ist eine völlig andere Geschichte geworden. Man kann beide Bücher völlig unabhängig voneinander lesen. Das hat man bei Serien selten, dass sich die Episoden in ihrer ganzen Machart so unterscheiden. War "Der letzte Pilger" durch viele Rückblenden fast eine kleine Geschichtsstunde, so ist "Teufelskälte" ein fesselnder Psychothriller geworden, bei dem man als Leser auf eine psychologische Achterbahnfahrt des Schreckens geht und zwischendurch kontrolliert, ob man die Haustür auch wirklich abgeschlossen hat.

Aus der Politik zum Bestsellerautor

Gard Sveen ist noch ein relativer Neuling auf dem Krimimarkt. "Teufelskälte" ist nicht nur der zweite Tommy Bergmann-Krimi, sondern auch Sveens zweites Buch überhaupt. Sven ist Ende vierzig, hat Staatswissenschaften studiert und als Berater im norwegischen Verteidigungsministerium gearbeitet. Da war "Der letzte Pilger", der sich mit der Rolle Norwegens im Zweiten Weltkrieg befasst, beinahe naheliegend. Inzwischen hat Sveen seinen Job auf Eis gelegt und widmet sich ganz dem Schreiben. Allerdings gibt es auch für "Teufelskälte" eine Art historisches Vorbild. Es gab wohl in Norwegen mal einen ganz ähnlichen Fall wie den um den Serienmörder Anders Rask.

Gard Sveen

Teufelskälte

übersetzt von Günther Frauenlob

Verlag: List

ISBN: 978-3-471-35149-9

Preis: 14,99 Euro

auch als eBook erhältlich, Hörbuch bei Hörbuch Hamburg erschienen