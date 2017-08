Graham Norton - Ein irischer Dorfpolizist

Duneen ist ein kleines Dorf im Süden Irlands. Hier passiert eigentlich nie etwas. Es gibt auch nur eine Straße und die kann Sergeant PJ Collins, der einzige Polizist, prima von seinem Polizeiwagen aus überwachen. Dann kommt er auch nicht so außer Atem, denn er ist sehr dick. Nun aber muss er sich bewegen. Auf einer Baustelle auf einem etwas abgelegenen Hof werden nämlich menschliche Knochen gefunden. Man vermutet, dass es sich Tommy Burke handelt, der vor zwanzig Jahren spurlos verschwunden ist. Das ganze Dorf ist aus dem Häuschen, denn möglicherweise ist unter den Bewohnern ja ein Mörder.

Tolle Figuren in beschaulicher Kulisse

Es wird viel geredet in Duneen, aber mehr noch geschwiegen. Offenbar gibt es so einiges, was unter der Oberfläche schlummert. Autor Graham Norton hat sich ein wunderbares Figurenensemble ausgedacht: So gibt es drei ältliche Schwestern, die nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander können. Brid Riordan, die sich ihre Ehe mit reichlich Alkohol erträglich trinkt. Oder Mrs. Driscoll vom Lebensmittelladen, der schon immer eine Art Nachrichtenzentrale im Dorf war. Und natürlich Sergeant PJ Collins, ein nur vordergründig schwerfälliger und stumpfer Zeitgenosse, der jetzt, wo er endlich mal gefordert ist, über sich hinaus wächst.

Warmherziges Portrait

Autor Graham Norton hat ein ganz warmherziges Buch geschrieben, bei dem die Krimihandlung den Takt vorgibt. Das Buch ist aber auch sehr anrührend. Die Figuren werden liebevoll mit all ihren Fehlern und Schwächen beschrieben. Das ist mal humorvoll, mal tief traurig. So erfährt der optisch grobe, aber sehr sensible Polizist Collins zum Beispiel nicht nur zum ersten Mal seit Jahren, wie es ist, gebraucht zu werden, sondern auch wie es ist, wenn mal wieder die Liebe vorbeischaut. "Ein irischer Dorfpolizist" versprüht so nebenbei auch ganz viel Glücksgefühl in die Herzen seiner Leser.

Autor ist Fernsehstar

Dass dieses Buch ausgerechnet Graham Norton geschrieben hat, war für irische und britische Leser die ganz große Sensation: Norton ist ein sehr bekannter irischer Schauspieler, Moderator und Comedian. Aktuell moderiert er zum Beispiel eine Fernseh-Talkshow. Der 54-Jährige gilt als scharfzügig und ist auch mal sehr derb in seinem Humor. Wie bei uns Hape Kerkeling als Königin Beatrix hatte Norton vor Jahren einen sehr bekannten Auftritt als transsexuelle Mutter Teresa. Dass dieser Mann so einen bewegenden, sorgfältig komponierten Kriminalroman schreibt, hat allein schon das Buch auf die irischen und britischen Bestsellerlisten getragen. Bei uns muss es reichen, dass dieses Buch einfach eine ganz großartige Lektüre ist.

