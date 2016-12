D. W. Wilson - Den Boden nicht berühren

Thomas Koch empfiehlt heute das Buch "Den Boden nicht berühren" - darin sind zwölf Kurzgeschichten des kanadischen Autors D.W. Wilson. Alle spielen in einer kanadischen Kleinstadt in den Rocky Mountains. Nah an den Figuren und sehr eindringlich - findet der WDR 2 Buchkritiker. | mehr