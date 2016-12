Fotostrecke: Jürgen Prochnow - Der "Kaleu" wird 75

Mit der Hauptrolle als U-Boot -Kapitän in "Das Boot" gelang Jürgen Prochnow 1981 der internationale Durchbruch. Seitdem spielte er auch in vielen Hollywood-Produktionen. Prochnow wuchs in Düsseldorf auf. Am Freitag (10.06.2016) feiert er seinen 75. Geburtstag. | bilder