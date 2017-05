Wanda: Wiener Wahnsinn

Die Band hat sich 2012 rund um Sänger Marco Michael Wanda in Wien gegründet. Die vergleichsweise kurze Bandgeschichte verzeichnet rasante Erfolge: Das Debütalbum "Amore" erscheint 2014 - und der Hype beginnt. Doch die auch zynischen, teils dreckigen und obszönen Songtexte finden nicht überall Anklang. Die Band und ihre Musik polarisieren in höchstem Maße. Man kann sie lieben oder hassen - eine Grauzone gibt es kaum.

Wahnsinn und Leidenschaft

Wanda selbst bezeichnen ihre Musik als "Popmusik mit Amore". Die eigenwillige, fast groteske und übertriebene Art, die Liebe in ihrer Musik zu thematisieren, charakterisiert Wanda. Wahnsinn und Leidenschaft geben sich hier gerne die Hand. Die Band befindet sich nun zwischen zahlreichen Konzertdaten und explosiv steigendender Bekanntheit. Und statt sich auszuruhen, machen die Musiker genauso rasant weiter: Ihr zweites Album "Bussi" im Jahr 2015 katapultiert sie sofort an die Spitzenposition der österreichischen Charts.

Ausverkaufte Konzerte

Wanda verfolgen weiterhin eine klare Linie: Mit ihrer "Popmusik mit Amore" reihen sie sich nun endgültig in die Sparte der bekanntesten Vertreter ein, die die österreichische Popmusik gegenwärtig prägen. Zwischen Zigarettenrauch und leeren Weinflaschen auf der Bühne begeistert die Band ihre Zuschauer bei restlos ausverkauften Touren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wo sie vor ein paar Jahren noch in kleinen Clubs auftraten, locken Wanda heute mehrere tausend Fans in die großen Konzerthallen.

Konzert in der Wiener Stadthalle

2016 dann ein erneuter Höhepunkt: Die Band spielt in der Wiener Stadthalle. Die Bilanz: ebenfalls ausverkauft. Wanda laden 12.000 Zuschauer zu einem Konzert voller Extase ein. Laute Gitarren, leidenschaftlicher Gesang und, natürlich, sehr viel Amore. WDR 2 In Concert spielt die Highlights des Konzerts in der Wiener Stadthalle am 1. Mai im Österreich-Musik-Spezial.