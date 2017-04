Lady Gaga: Stilikone und Weltstar

Lady Gaga stammt aus New York. Dort wurde sie im Jahr 1986 als Tochter italo-amerikanischer Eltern geboren. Ihren Künstlernamen Lady Gaga hat sie vom Queen-Song "Radio GaGa" abgeleitet. Die britische Band gehört zu ihren zentralen musikalischen Einflüssen. In Wirklichkeit heißt Lady Gaga Stefani Joanne Angelina Germanotta. Schon im zarten Alter von vier Jahren begann sie Klavier zu spielen. Ein Musikstudium an der Universität New York folgte, wurde aber zugunsten ihrer Karriere vorzeitig aufgegeben. In der Folgezeit tingelte sie als Pianistin und Sängerin durch die Clubs ihrer Stadt. Mit relativ unauffälligem Outfit und dunklen Haaren präsentierte sie als Stefani Germanotta ihre selbst geschriebenen Songs. Außerdem arbeitete sie für das Label des Musikers Akon als Komponistin für andere Künstler. Sie schrieb unter anderem Songs für Fergie, Pussycat Dolls, Britney Spears oder New Kids On The Block.

Stil-Ikone und Weltstar

Als Stefani Germanotta ihren Produzenten RedOne kennenlernte und mit ihm den Song "Baby baby baby" komponierte, änderte sie ihren Namen und ihre Outfits. Ihre Karriere nahm so langsam Fahrt auf. Im Jahr 2008 schließlich wurde das erste Album "The Fame" und die Debütsingle "Just dance" von Lady Gaga veröffentlicht. Sie stand in einigen Ländern wie USA, Großbritannien oder Australien auf Platz 1, in Deutschland erreichte sie die Top Ten. Mit der zweiten Single "Poker face" ging es dann weltweit an die Spitze, bei uns stand sie insgesamt für 13 Wochen auf Platz 1, auch das Album stand ganz oben. Mittlerweile gehört die Single zu den meistverkauften Songs aller Zeiten. In den nächsten Jahren stand Lady Gaga mit weiteren Singles wie "Paparazzi", "Bad romance" oder "Born this way" bei uns an der Chartspitze. Mit ihren gewagten und sehr kreativen Bühnenoutfits ist sie außerdem eine Stil-Ikone geworden und wird von diversen Künstlern und Musikern als Vorbild angesehen.

Besonderes Live-Erlebnis als Heimspiel

Im Rahmen ihrer erfolgreichen "Monster Ball Tour" spielte Lady Gaga im New Yorker Madison Square Garden ein Heimspiel und bot ihren Fans ein besonderes Live-Erlebnis. Die besten Momente hören Sie am Sonntagabend in WDR 2 In Concert.