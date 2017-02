Falco: Schillernd und wandlungsfähig

Falco wurde im Jahr 1957 als Johann Hölzel in Wien geboren. Ausgestattet mit dem absoluten Gehör begann Falco schon sehr früh sich intensiv mit Musik zu beschäftigen. Schon als Kind sang er gerne, lernte Klavier, Gitarre und landete schließlich bei seinem Lieblingsinstrument dem Bass. Er schrieb sich zum Studium am Wiener Musikkonservatorium ein, verließ es aber wieder schnell und stieg als Bassist und Sänger in die Band "Drahdiwaberl" ein.

Pseudonym Falco inspiriert von Skispringer Falko Weißpflog

Schon längere Zeit trat er unter dem Pseudonym Falco auf. Der Künstlername ist vom damaligen DDR-Skispringer Falko Weißpflog inspiriert, von dem Johann Hölzel sehr beeindruckt war. Mit "Der Kommissar" startete Falco seine außergewöhnliche Weltkarriere. In vielen Ländern weltweit erreichte er Platz 1. Auch in den USA platzierte sich der Titel, als zweites deutschsprachiges Lied nach "Autobahn" von Kraftwerk. Sein Debüt-Soloalbum "Einzelhaft" wurde im Jahr 1982 weltweit veröffentlicht. In seiner Heimat Österreich stand Falco damit auf Platz 1.

Platz 1 in den USA als einzige deutschsprachige Single

Falco war der erste und ist bisher der einzige Künstler, der mit einem deutschsprachigen Titel die Spitze der amerikanischen Charts erobert hat. "Rock me Amadeus" schaffte im Jahr 1985 außerdem Platz 1 in fast allen Ländern Europas, auch bei uns stand er ganz oben. Skandalträchtig wurde es dann mit der Single "Jeanny", die auch in einigen europäischen Ländern Platz 1 belegte. Kurz danach wurde das Lied wegen seines Textes, indem es um eine angebliche Vergewaltigung gehen soll, von vielen Stationen boykottiert. Falco hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Im Jahr 1998 erschien sein letztes Studioalbum "Out Of The Dark", an dem er bis vor seinem Tod gearbeitet hat. Es erreichte in Österreich Platz 1 und hielt sich dort drei Monate in den Charts. Den großen Erfolg konnte Falco leider nicht mehr genießen, denn er starb kurz vor der Veröffentlichung bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik.

Emotional in Berlin

Mitte der 80er Jahre spielte Falco auf dem Höhepunkt seiner Karriere die "Emotional" Tour und gab ein Konzert in der Berliner Eissporthalle. Die besten Momente mit seinen wichtigsten Hits daraus hören Sie am Sonntag Abend im WDR 2 In Concert.