Ruhrtalradweg

Einer der beliebtesten Radwege bei Familien ist der Ruhrtalradweg. Der ist insgesamt 230 Kilometer lang und führt von der Ruhr-Quelle bei Winterberg bis zur Mündung in den Rhein bei Duisburg. Die Bahnanbindung ist auf der gesamten Strecke gut. Familien können so auch kurze Etappen fahren, zum Beispiel vom Kemnader See in Bochum bis zum Baldeneysee in Essen.