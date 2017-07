Der Titan der Bahn als Flugbegleiter

Lurch is in the Air

Der Titan der Bahn kehrt zurück. Lurch-Peter Hansen tritt einen Ferienjob als Flugsteward an. "Lurch is in the Air" - vom 17.7. bis 25.8., Abflug Montag bis Freitag um 7.10 Uhr. Boring completed.