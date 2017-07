WDR 2 Ausflugstipps: Feste feiern mit und ohne Fahrrad

Lake Jump Festival in Zülpich

Ein bisschen Urlaubsgefühl am Strand, Livemusik und Actionsport gibt es bei dem Lake Jump Festival. Die BMX-Fahrer haben eine richtige Show vorbereitet und springen mit ganz vielen verschiedenen Tricks in den See. Ab dem frühen Abend legen dann auch Club-DJs Elektro-Musik zum Tanzen auf der Seebühne auf. Der Tag am See in Zülpich kostet 15 €.



Sa 9-20 Uhr, Eintritt: 15 Euro

Sattel-Fest in Hamm

Die 40 Kilometer lange Strecke zwischen dem Kurhaus Hamm und dem Vreithof Soest wird extra für den Autoverkehr gesperrt: Am Sonntag (23.07.2017) können nämlich die Radfahrer die Strecke erobern und auf den autofreien Straßen im Grünen fahren. An der Strecke gibt es Raststationen und in Hamm, Welver und Soest gibt es noch dazu Fahrradmärkte und Bühnenpogramm. Von Karussell, Karate, Torwandschießen oder einfach nur einem Smoothie zur Erfrischung ist für Kinder und Erwachsene gut gesorgt. Das Sattel-Fest ist eines der größten Fahrradevents in NRW.



So 9-18 Uhr, Eintritt frei

Duisburger Stadtfest

Vier Tage lang werden die Königstraße und ihre Umgebung zur Partymeile. Das Duisburger Stadtfest gibt es schon seit 2012. Es sich in der Stadt etabliert. Auf zwei Bühnen treten Musiker aus ganz unterschiedlichen Musikstilen von Schlager bis Pop auf. Samstag tritt zum Beispiel Jay Khan auf, den manche vielleicht noch aus seiner Zeit bei der Boyband US5 kennen.



Do 16-21 Uhr, Fr 16-23 Uhr, Sa 16-24 Uhr, So 16-20 Uhr, Eintritt frei