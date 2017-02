Shakira engagiert sich sozial, insbesondere in Stiftungen und Einrichtungen in ihrer Heimat Kolumbien oder in Lateinamerika. So rief sie die Stiftung ALAS ("América Latina en Acción Solidaria") ins Leben, die in Nicaragua und Peru beim Wiederaufbau von durch Erdbeben zerstörten Gebieten hilft. 2008 traf sie in ihrer Funktion als Repräsentantin von ALAS den damaligen brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva und den kolumbianischen Präsidenten Alvaro Uribe zur Feier des kolumbianischen Unabhänigkeitstages.